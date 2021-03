Faculdade realiza vestibular agendado durante todo o mês de março

E EuEstudante

(crédito: CNJ / Flickr)

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF oferece vestibular agendado durante todo o mês de março. As inscrições são gratuitas pelo site da instituição e a prova é on-line. Na hora de preencher o formulário, o estudante deve colocar seus dados pessoais, data desejada e informar se necessita de atendimento especial.



Para mais informações, o candidato pode entrar em contato pelo WhatsApp, no número 99823-7675.



É possível escolher duas opções de curso entre as oito disponíveis. As graduações ofertadas pela faculdade são em gestão da tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, segurança da informação e banco de dados, gestão de turismo, gestão comercial, gestão de recursos humanos e marketing.



Com duração de dois a dois anos e meio, os cursos estão disponíveis nos horários matutino e noturno. As aulas iniciam ainda em março. A instituição ainda está com desconto de 30% nas mensalidades, que é paga em cinco vezes de R$ 454,30.



Os cursos tecnológicos, que conferem o diploma de tecnólogo, são cursos superiores de curta duração. Ao concluir um curso tecnológico, o aluno pode dar continuidade aos estudos em cursos de pós-graduação e participar de concursos públicos que exigem a formação superior.



Localizada na 913 Sul, a Faculdade Senac oferece ainda 25 cursos de pós-graduação nas áreas de tecnologia, marketing, finanças, MBA e atividades de extensão em educação executiva.