Inep divulga relação de aprovados no exame do Celpe-Bras 2020

(crédito: Reprodução)

Participantes do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras) 2020 podem conferir os resultados. A relação dos aprovados em cada nível de proficiência foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial da União (DOU).

Para consultar as notas individuais, os candidatos podem acessar o sistema Celpe-Bras. Aplicadas em 8, 9 e 10 de dezembro de 2020, as provas ocorreram em 63 postos aplicadores do Brasil e em outros 34 países.

As avaliações são feitas em uma etapa escrita e uma etapa oral. Para obter o certificado, é necessário que o candidato alcance o nível intermediário. Caso o candidato obtenha resultados diferentes nas duas, prevalece o menor.

São quatro níveis de proficiência no Cespe-Bras: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado superior. Se o nível de proficiência das partes do exame for diferente, prevalecerá o nível mais baixo.

O Celpe-Bras é o exame brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. Estrangeiros que desejam ingressar em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, podem apresentar o certificado como comprovação de proficiência em língua portuguesa.

O certificado é aceito ainda em empresas e instituições de ensino do país, além de processos de naturalização.

As provas são realizadas em instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais. Assim como em outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.