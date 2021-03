Dois professores da UFPB morreram de covid-19 nesta semana

GC Gabriella Castro*

Nesta semana, dois professores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) morreram vítimas de complicações da covid-19. O intervalo entre os óbitos foi de apenas um dia: Joel Batista de Fonseca Neto, 64 anos, faleceu na segunda-feira (8) e Geovany Jessé Alexandre da Silva, 41, na terça-feira (9).



A relação de Joel com a UFPB começou quando ainda era estudante. Atualmente aposentado, o docente era graduado em física pela instituição em 1980 e passou a dar aulas no mesmo local em 1982 no Departamento de Física do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN).

O docente também era mestre em física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (1984) e doutor em física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Queen Mary and Westfield College da Universidade de Londres (1997).



Na terça-feira (9), quando o Brasil registrava recorde de mortes diárias pela covid-19, faleceu também o professor Geovany Jessé Alexandre da Silva, 41. Membro do Departamento de arquitetura e urbanismo da UFPB, era graduado pela Universidade Federal de Uberlândia.

Jessé também garantiu o título de mestre pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), doutor pela Universidade de Brasília (UnB) e pós-doutor pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa.



O docente coordenava o Projeto Capes-Print “Sustentabilidade e qualidade dos centros urbanos e da gestão territorial e socioambiental” (2018-2022) pela UFPB com a pesquisa "O Futuro do Centro da Cidade".

Só em março, UFPB perdeu quatro professores por covid-19



Nos canais oficiais, a UFPB ainda lamenta a perda de mais dois professores. No mês de março, foram quatro docentes da instituição vítimas de complicações por covid. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirma não ter um levantamento do número de professores vítimas de covid-19 nas universidades.



Em 4 de março, a universidade publicou nota de pesar pela morte de Luiz de Sousa Júnior, professor do Departamento de Habilitações Pedagógicas do Centro de Educação da Universidade. O docente estava internado desde 31 de dezembro em João Pessoa (PB).



O professor Luiz de Sousa Júnior foi secretário de Educação do município de João Pessoa.

Ex-estudante da UFPB, ele fez graduação em ciências econômicas e mestrado em educação na universidade. Também era doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Durante a carreira acadêmica, foi ainda Chefe de Gabinete da Reitoria da UFPB e chegou a disputar a reitoria da universidade.

A universidade ainda prestou solidariedade aos familiares e amigos do professor aposentado Francisco Fernando Ribeiro Monte, 78. O docente faleceu em 2 de março.





Francisco atuou no Departamento de Economia do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) desde 1979 até sua aposentadoria, aos 75 anos. Francisco foi ainda um dos fundadores da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba (ADUFPB).

Colégio Marista lamenta morte de professora



Na tarde dessa quinta-feira (11), também na Paraíba, faleceu a professora do Colégio Marista Pio X Patrícia Correia Santos. Em nota, a instituição de João Pessoa (PB) afirma que decretou luto oficial de três dias, com suspensão das atividades até sábado (13).

Além de lecionar no Marista por oito anos, Patrícia também foi aluna da instituição. A docente estava afastada desde 18 de fevereiro, quando começou a sentir sintomas de covid-19, e lecionou no colégio pela última vez em 12 de fevereiro, antes do recesso de carnaval. A escola está funcionando no modelo de ensino híbrido.



“O Colégio presta condolências à família de Patrícia pela perda irreparável e se solidariza com toda a comunidade educativa e amigos nesse momento de profunda tristeza e dor”, declara a instituição.



