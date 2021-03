Universidade oferece curso online e gratuito de informática básica para 50+

EE Eu Estudante

(crédito: CNJ / Flickr)

O Centro Universitário de Brasília (Ceub) oferece curso gratuito e virtual de Informática Básica exclusivo para pessoas com mais de 50 anos. As inscrições ficam abertas até 20 de março e as aulas iniciam em 27 do mesmo mês.



O professor será o docente de Ciência da Computação da universidade, Gislane Santana. No curso, os alunos terão a possibilidade de colocar em prática o conhecimento adquirido durante as aulas.



Os estudantes vão aprender e desenvolver habilidades no Windows, World, Excel, Power Point, Internet, Mobile e Alfabetização para a educação midiática. As aulas serão ministradas aos sábados, das 9h às 12h, com duração de um semestre.



Para ter acesso a uma das 30 vagas clique aqui.