CLDF vai debater a criação da Universidade do Distrito Federal

A criação da Universidade do Distrito Federal (UniDF) será tema de uma audiência pública nesta quinta-feira (18/3), às 18h. A discussão ocorrerá na Comissão de Educação, Saúde e Cultura (CESC) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e contará com participação cidadã pelo Portal e-Democracia. A transmissão será feita pela TV Web CLDF e pelo canal da Casa no Youtube.

O projeto de criação da UniDF, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 34/2020 tramita na CLDF há um ano e autoriza a criação da universidade local. Foi o Governo do Distrito Federal (GDF), que encaminhou o PLC, autorizand ao criação da instituição.

Segundo o GDF, a criação da universidade segue o Plano Distrital de Educação (PDE) e busca responder ao marco legal de implantação do ensino público superior distrital.

Hoje, apenas a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), vinculada à Secretaria de Saúde do DF, que oferece os cursos de enfermagem e medicina, é uma instituição de ensino superior do próprio GDF.

Proposta do governo prevê também cursos técnicos

Entre os cursos de graduação que poderão ser oferecidos, há novidades voltadas à capacitação tecnológica exigida pelo setor produtivo; além de um reforço de atuação em temas voltados à segurança pública, cidadania e preservação do meio ambiente.

A discussão para a criação da universidade está atrasada. O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou o PLC para a CLDF ainda em março de 2020 e contava com a aprovação por parte do poder legislativo ainda no ano passado.

De acordo com a proposta original, a estimativa orçamentária para a viabilização da UnDF era de R$ 1.519.083,49 em 2020 e R$ 4.557.250,53 em 2021.

Para virar realidade o processo precisa passar pela CESC, presidida pela deputada Arlete Sampaio (PT), e pelo plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Também fazem parte do CESC os deputados Leandro Grass (Rede), Delmasso (Republicanos), Jorge Vianna (Podemos) e Delegado Fernando Fernandes (PROS).