MEC prorroga prazo de convocação da lista de espera do Fies

EE Eu Estudante

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou até 14 de abril o prazo para convocação por meio da lista de espera do processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

A lista inclui todos os candidatos inscritos nesta edição do Fies e que não foram pré-selecionados na chamada única.



O candidato deve acompanhar na página do Fies as convocações por meio da lista de espera, no botão “Ver meu resultado”. Quem é convocado tem até três dias úteis, a contar a partir da data de divulgação de sua pré-seleção, para complementar sua inscrição para contratação do financiamento.

Esse procedimento também é feito, exclusivamente, na página do Fies, na aba “Complementar minha inscrição”. Clique aqui para ter acesso ao Portal Fies.