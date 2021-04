Nota do Enem pode virar bolsa de estudos em universidades particulares

EE Eu Estudante

(crédito: Naiara Costa/Secom UnB)

A plataforma Quero Bolsa, facilita o estudante encontrar um número maior de faculdades particulares. Nele, o candidato pode utilizar sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para conseguir descontos de até 100% nos cursos de sua escolha.



No total, a plataforma oferece mais de 2,5 milhões de bolsas de estudo. São mais de 100 mil cursos disponíveis, envolvendo faculdades em todo o país. Na plataforma estão instituições como Anhanguera, Estácio, Cruzeiro do Sul, Anhembi Morumbi, FMU, São Judas, Metodista, Ulbra, Positivo, Grupo SER, UDF e Unifor.



Com a divulgação da nota do Enem 2020, o Quero Bolsa projeta 80 mil alunos inscritos até o fim de abril de 2021. Em uma pesquisa com usuários cadastrados, praticamente um terço (32%) fez a prova do ENEM e, destes, 84% pretendem ingressar no ensino superior no primeiro semestre de 2021.



A nota de corte do Enem depende da faculdade e do curso escolhido pelo aluno. A dica é ser rápido, pois as melhores bolsas acabam depressa. Para facilitar a escolha, a plataforma oferece um simulador em que o candidato coloca sua pontuação e descobre se, no curso pretendido, ele consegue uma vaga via Sisu ou bolsas pelo Prouni ou Fies.