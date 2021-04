Fundação Estudar prorroga inscrições para programa Líderes Estudar

E EuEstudante

A Fundação Estudar, rede que ajuda a formar jovens líderes e inquietos, prorrogou até a próxima segunda-feira (12/4) o prazo final de inscrições para o Programa Líderes Estudar, iniciativa que seleciona estudantes interessados em obter ajuda da organização para concluir a graduação ou a pós-graduação em instituições nacionais e internacionais. Jovens interessados podem se inscrever pelo site do programa.

Para participar, é necessário ser brasileiro ou brasileira, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica e também estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior no Brasil ou exterior. O programa atende quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil, intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Na seleção, os jovens passarão por algumas etapas on-line, como teste de perfil e análise da trajetória, avaliação de vídeo, entrevista de competências e painel com líderes Estudar.

Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 75 para os programas de graduação e intercâmbio, e R$ 150 para programas de pós-graduação. Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, com o envio de comprovante da necessidade.

Conheça jovens contemplados pelo programa

Desde 1991, o Programa Líderes Estudar colaborou com a formação de 725 nomes que se tornaram referências em áreas como empreendedorismo, negócios, tecnologia, gestão pública, ciência e medicina. Além do incentivo financeiro, que pode financiar até 95% dos estudos, os selecionados também ganham acesso a essa rede.

O Programa de Líderes ajudou a formar nomes como o do deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES), primeiro cego a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, o empreendedor Hugo Barra, vice-presidente de Reality Labs do Facebook, e a dupla Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. Com apenas 23 anos, os dois se tornaram os mais jovens fundadores de unicórnios do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em US$ 2,6 bilhões.