Unicamp divulga quinta chamada de aprovados; matrículas até amanhã (8)

(crédito: Unicamp/Divulgação )

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou a lista de convocados em quinta chamada no vestibular da instituição em 2021. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest).

Nesta quinta chamada foram convocados mais 247 vestibulandos que devem fazer a matrícula não presencial até às 17 horas de amanhã (8/3), utilizando seu número de inscrição e senha.

Os candidatos convocados em primeira opção que não fizerem a matrícula eletrônica ficam excluídos do vestibular. A sexta chamada do Vestibular Unicamp e a lista de espera serão divulgadas em 12 de abril e a matrícula eletrônica deverá ser concluída em 13 de abril.

Os candidatos selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais deverão passar pela Comissão de Averiguação. A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo feita pela Comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da Comissão de Averiguação.

O link com o horário da banca e a plataforma de acesso à entrevista estão disponíveis na página do Vestibular Unicamp 2021. A data da averiguação não poderá ser reagendada. Os candidatos cotistas devem acessar a plataforma de entrevista da Banca de Averiguação, bem como as orientações e protocolos, no site da Comvest.

Cursos afins

Em alguns casos, como previsto no Edital do Vestibular Unicamp 2021, estão sendo convocados candidatos que optaram por cursos afins (no momento da Declaração de Interesse por Vagas) e que não foram convocados para suas opções originais, escolhidas no ato da inscrição.

Os cursos afins são definidos por Portaria Interna da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp. É importante que, ao consultar a lista de convocados, os candidatos observem o curso para o qual estão sendo chamados para fazer a matrícula.

Procedimentos de matrícula

Após a matrícula on-line, a Diretoria Acadêmica (DAC) efetivará a matrícula, de acordo com a data de cada chamada, e todos os alunos receberão por e-mail, em até uma hora após o encerramento da matrícula on-line, a Declaração de Matrícula e a senha de acesso ao Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA).

A partir desse momento, os alunos deverão fazer o upload dos documentos exigidos para matrícula no SIGA até as 23H59 do dia seguinte após o envio do e-mail pela DAC. Os documentos exigidos na efetivação de matrícula estão disponíveis no Edital.