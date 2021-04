Prêmios Nobel de Medicina e de Física discutem ciência com brasileiros

JC João Carlos Magalhães*

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) vai promover um evento de debate entre estudantes universitários de graduação e pós-graduação do Brasil com dois ganhadores do Prêmio Nobel: a norueguesa May-Britt Moser, vencedora do prêmio de medicina em 2014, e o marroquino Serge Haroche, condecorado por Física em 2012. A brasiliense e estudante de medicina na Universidade de Brasília (UnB), Ágata Costa Coelho, 25 anos, estará presente nos debates.

O evento ocorrerá amanhã (8/3), das 10h às 13h30, e é uma parceria da ABC com a Nobel Prize Outreach. Será possível acompanhar as discussões de forma online, tanto com tradução simultânea, como em inglês. Chamado de "O Valor da Ciência”, o encontro também conta com a colaboração do Instituto Serrapilheira.

A dinâmica do evento é dividida em dois blocos. O primeiro contará com um diálogo entre May-Britt Moser e Serge Haroche, que serão acompanhados por Luiz Davidovich, presidente da ABC, e Helena Nader, copresidente da Rede Interamericana de Academias de Ciências. A conversa será conduzida por Adam Smith, diretor científico da Nobel Prize Outreach.

No segundo bloco duas mesas-redondas com os ganhadores do Prêmio Nobel, nas quais os estudantes (20 em cada mesa), terão a oportunidade de se juntar aos laureados em uma sessão de perguntas e respostas.

A estudante Ágata foi uma entre os 40 selecionados dentre os mais de 170 inscritos indicados por cerca de 90 universidades públicas e privadas de 23 Estados do Brasil e do Distrito Federal. “Eu queria muito participar. Quero ter a oportunidade de conversar e conhecer alguém como a Moser”, explica.

Na prática, Ágata passou por duas seleções. Primeiramente, ela foi uma das discentes indicadas pela UnB para o evento. Posteriormente, passou na seleção da própria Academia de Ciências.

Para ela, o contato com a cientista May-Britt Moser é o mais aguardado. “Infelizmente, a gente sabe que hoje a comunidade científica ainda é dominada por homens. Então, poder conversar cara a cara com uma cientista vencedora de um prêmio Nobel é muito importante”, disse.

Ágata também pretende mostrar que há no Brasil pessoas preocupadas com a situação de calamidade que ocorre. “O Brasil hoje é visto de maneira feia no exterior. Espero que os alunos que vão participar possam mostrar que a gente acredita na ciência e quer combater a pandemia”, afirma.

Presidente da Academia de Brasileira de Ciências lembra da importância do evento durante a pandemia

Luiz Davidovich ressalta que os selecionados são excelentes alunos de universidades brasileiras. “Quando fomos escolher os participantes ficamos emocionados com a qualidade dos currículos. Grandes alunos vão participar do evento”, afirmou.

Nesse momento de pandemia, O Valor da Ciência tem ainda mais importância, destaca Davidovich. “A superação da pandemia é produto de anos de pesquisa que nos permitiram produzir vacinas seguras em tempo recorde. Certamente, vamos discutir a respeito desse tema durante os debates.”

O presidente da academia ainda lembra que hoje o Brasil segue o caminho contrário a grandes nações do mundo. “Infelizmente, a ciência no Brasil é desprestigiada pelas autoridades. O que se enxerga na China, nos Estados Unidos e nos países na Europa é um investimento ainda maior em pesquisa.

As nações sabem que o jeito mais rápido de sair da crise, não só sanitária, mas também social e política, é investindo em ciência, tecnologia e educação. No Brasil, o que a gente vê na realidade são cortes nas verbas de universidades e falta de estímulo a pesquisa”, explica.

Quem são os cientistas?

May-Britt Moser, norueguesa, foi uma das três pessoas que receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 2014 por conta de suas descobertas de células cerebrais que definem nossa

orientação espacial. A cientista é formada em psicologia pela Universidade de Oslo (capital da Noruega) e doutora em neuropsicologia. May-Britt é professora de neurociência na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU) e diretora do Centro de Computação Neural da universidade.



Serge Haroche dividiu o prêmio de Física em 2012 por métodos experimentais inovadores que permitem a medição e manipulação de sistemas quânticos individuais. Nasceu em Casablanca, no Marrocos, mas foi radicado na França. Serge trabalhou no Centre National de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de Pesquisa Científica), maior órgão público de pesquisa científica da França. Também lecionou na universidade de Stanford, Harvard, e Yale, nos Estados Unidos.