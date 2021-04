Capes lança edital para doutorado pleno nos Estados Unidos

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação (MEC), e a Comissão Fulbright divulgaram no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (5), o edital do Programa CAPES/Fulbright de Doutorado Pleno nos Estados Unidos (EUA). O documento traz as diretrizes para duas chamadas com a oferta de até 10 bolsas em cada. Uma delas vai atender a estudantes brasileiros das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), saúde e ciências da vida.

As inscrições para a primeira chamada podem ser feitas até 17 de maio e os resultados preliminares serão divulgados em 2 de julho. Em outubro começa o processo seletivo das universidades americanas, cujo resultado será anunciado até 15 de abril de 2022. As atividades dos bolsistas devem se iniciar entre agosto e dezembro de 2022.

As ofertas são uma opção para projetos que não possam ser realizados total ou parcialmente no Brasil. O CAPES/Fulbright incentiva a formação de líderes que possam contribuir para a pesquisa brasileira e mundial, fortalecer as áreas do conhecimento em consolidação no país e ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores que atuam no Brasil e no exterior.

O Programa também amplia o acesso de pesquisadores brasileiros a universidades de excelência dos Estados Unidos e proporciona maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e cultural do Brasil.

As bolsas terão duração de até seis anos e serão financiadas pela Capes, a Fulbright e as universidades americanas. Cada bolsista desse programa será apoiado financeiramente pela Capes e pela Fulbright com o valor anual de até US$ 55 mil.