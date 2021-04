IFB divulga 2ª chamada para cursos superiores e de pós-graduação

E EuEstudante

(crédito: IFB/Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou convocação em 2ª chamada para cursos superiores e de pós-graduação. As matrículas serão realizadas por meio da internet de 14 a 16 de abril. Para realizar o cadastro, os contemplados receberão o link pelo e-mail cadastrado na inscrição.

A convocação ocorre para vagas dos cursos de tecnologia em gestão pública, tecnologia em eventos, tecnologia em sistemas para internet e licenciatura em dança. As oportunidades foram ofertadas em edital para alunos acessarem a instituição com uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019.

Confira a convocação por meio deste link.

Além das vagas referentes à formação superior, o IFB também divulgou nesta terça-feira (13/4) convocação para matrícula na 2ª chamada do curso de pós-graduação em gestão pública: governança e políticas públicas. As matrículas também serão realizadas por meio da internet de 14 a 16 de abril. Confira a convocação com a lista dos selecionados neste link.