Universidades da Nova Zelândia promovem aulas para alunos da AL

EE Eu Estudante

(crédito: Glenn Carstens-Peters/Unsplash)

As universidades da Nova Zelândia vão promover uma série inédita de aulas virtuais e gratuitas sobre temas de diversas áreas do conhecimento, de 3 a 6 de maio. A programação completa está disponível on-line. Para acompanhar as aulas, que ocorrem sempre entre 17h e 18h (horário de Brasília), basta acessar o site e fazer a inscrição; haverá certificado de participação.

Professoras e professores de sete universidades neozelandesas vão apresentar, em aulas de aproximadamente vinte minutos, uma variedade de temas, desde realidade virtual aplicada à sustentabilidade e turismo, fontes energéticas renováveis, comércio internacional, artes cênicas a partir da perspectiva indígena, entre outros assuntos fundamentais para uma sociedade globalizada e ambientalmente sustentável.

A educação da Nova Zelândia é considerada referência mundial por promover o pensamento independente, com ensino prático e colaborativo, e dar ênfase em questões como a preservação do ambiente e o respeito às populações nativas.

Um dos conceitos fundamentais da proposta de educação implementada no país é “kaitiakitanga” (palavra do idioma Maori, do povo indígena da Nova Zelândia), que representa cuidar das pessoas e do lugar, preservando os conhecimentos tradicionais em benefício das gerações futuras.

A Nova Zelândia também é o país de língua inglesa que melhor educa para o futuro, de acordo com o ranking mundial realizado e divulgado pela The Economist Intelligence Unit.

Confira a seguir os temas das aulas e respectivos dias e horários em que serão ministradas.

3/05, 17h

- Tecnologia de Realidade Virtual na Educação: Experiência Imersiva de Aprendizagem sobre Sustentabilidade e Mudanças Climáticas

- A importância do Comércio Global para países, empresas e seus líderes

3/05, 17h30

- Colocalização em destinos turísticos: uma abordagem sistemática

- Empreendedorismo através de imersão internacional

4/05, 17h

- Energia e Sociedade da Nova Zelândia

- Tecnologias de Informação e Comunicação: do Periférico ao Generalizado

04/05, 17h30

- Ganhar dinheiro e aplicá-lo: O imperativo do investimento ambiental, social e de governança (ESG)

- O impacto da pesquisa de engenharia de pós-graduação na Nova Zelândia

5/05, 17h

- Educação para a cidadania global após a crise do Covid-19

- Storytelling no Ensino Superior usando ArcGIS StoryMaps

05/05, 17h30

- Sinergias tradicionais e contemporâneas: O estudo das artes cênicas a partir de uma perspectiva indígena

- Situação "Win - Win": colaboração universitária com a indústria

06/05, 17h

- O mundo das PMEs na Aotearoa, Nova Zelândia

- O alvorecer do aprendizado de máquina para dados rápidos e em evolução

06/05, 17h30

- Pesquisa em Design através da prática: uma visão geral para alunos de mestrado e doutorado

- Planejamento para cidades sensíveis à água