Faculdade Senac realiza aula magna nesta quinta-feira (22)

(crédito: Senac-DF/ Cristiano Costa)

A aula magna de abertura do semestre da Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac do Distrito Federal ocorrerá nesta quinta-feira (22/4), às 19h, nas plataformas virtuais da instituição. Os alunos contarão com a palestra do superintendente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira.

O diretor da faculdade, professor Luis Afonso Bermudez, explica que a cerimônia de abertura do semestre já virou tradição e que a faculdade busca pessoas de renome no mundo empresarial para inspirar os alunos.

O superintendente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira, é Bacharel em Administração de Empresas e funcionário de carreira do Banco do Brasil, com larga experiência em políticas públicas e propostas de geração de emprego e renda como forma de desenvolvimento sustentável de comunidades. Valdir também já foi secretário de economia, desenvolvimento, inovação, ciência e tecnologia do Distrito Federal.

A apresentação para os novos alunos, durante a aula magna, consistirá em cinco passos: não se prender na lamentação; manter as contas organizadas; aproveitar oportunidades; otimizar o tempo; e definir metas.