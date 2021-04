Incêndio atinge prédio da reitoria da UFRJ

AE Agência Estado

(crédito: Paulo Pinheiro/Twitter)

Um incêndio atingiu o segundo andar do prédio que abriga a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão, zona norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 10h40 desta terça-feira, 20, e no início da tarde informou que não havia feridos na ocorrência.

De acordo com a UFRJ, o fogo atingiu a área ocupada pela Procuradoria Federal da universidade. "Informações preliminares constataram que não houve vítimas e que o ocorrido teria origem em um aparelho de ar-condicionado", declarou a assessoria da instituição.

Ainda de acordo com a UFRJ, uma sindicância será aberta para apurar o incidente. O texto ainda acrescenta que "um projeto básico para prevenção e combate a incêndios, elaborado pelo Escritório Técnico da Universidade (ETU), aguarda orçamento do governo federal para aplicação".