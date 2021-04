Assista ao vivo a divulgação dos resultados do IGC 2019

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Começa agora, às 9h, a divulgação do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) 2019. A live é transmitida no canal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no YouTube.

Como indicador de qualidade, o IGC integra o conjunto de procedimentos e instrumentos diversificados que avalia as instituições de ensino, de acordo com o que prevê a Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O índice tem relação direta com o ciclo avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que mensura o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação.

Para ter o IGC calculado, a instituição deve possuir, no mínimo, uma graduação com Conceito Preliminar de Curso (CPC) atribuído no triênio de referência do Enade. De 2017 a 2019, o exame avaliou cursos de 100 áreas do conhecimento. No cálculo do IGC 2019, além do CPC, também foram consideradas informações dos programas de pós-graduação stricto sensu: mestrado e doutorado.