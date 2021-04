O ex-BBB e influenciador Danrley Ferreira é aprovado em pedagogia

GC Gabriella Castro*

“A gente costuma dizer que a favela é muito nós por nós. Às vezes, nós não temos auxílio, a atenção que deveria das políticas públicas. Então, é a gente fazendo pela gente, sabe?”, comenta o ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) e influenciador digital Danrley Ferreira, 22 anos. Na última sexta-feira (16), o jovem morador da comunidade da Rocinha, Rio de Janeiro (RJ), divulgou a aprovação no curso de pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



O desejo de fazer o curso veio após Danrley observar mais atentamente a incidência de analfabetismo na comunidade. “Por mais que a gente, às vezes, não enxergue, tá muito aqui do nosso lado. Principalmente, aqui comigo, pessoas da minha família, colegas”, explica. Agora, ele quer usar o conhecimento adquirido pelo curso na construção de um projeto social para alfabetizar moradores da Rocinha e outras comunidades.



Danrley já iniciou dois cursos de graduação anteriormente, física e ciências biológicas, todos na UFRJ. A vida do então estudante mudou quando ele entrou no Big Brother Brasil, edição de 2019. Depois da passagem no reality, ele se afastou da universidade por uns tempos para se dedicar à internet, mas o amor pela educação seguiu forte. No entanto, o foco de atuação, que antes era dar aulas no ensino médio, mudou.



“O objetivo principal foi quando eu escolhi trabalhar com educação foi impactar a vida das pessoas, assim como a minha foi”, afirma Danrley. “Agora, o meu objetivo não é nem mais trabalhar em escola, porque tem gente que precisa é do basicão mesmo, sabe? E, às vezes, a escola não consegue resolver esse problema, a escola não consegue dar atenção a essa pessoa”.



“Eu sei que não vou conseguir mudar o mundo, mas, se eu conseguir ajudar algumas pessoas, para mim já está ótimo assim”, declara.



Objetivo é desmistificar estereótipos sobre pessoas nas favelas



Na semana do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Danrley publicou um vídeo em que caminha para o local de prova enquanto escuta funk. Em um comentário, internauta insinuou que o influencer não saberia nem “as propriedades dos triângulos”.



Danrley afirma que esse tipo de comentário é uma atitude preconceituosa de pessoas totalmente influenciadas pela mídia. “Infelizmente, a mídia criou esse estereótipo do favelado histérico, ignorante, burro”, aponta. “Então, quando eu faço um vídeo descendo a favela e ouvindo funk, que é um ritmo totalmente favela, óbvio que as pessoas que têm esse estereótipo em mente vão associar isso a ignorância.

Ele ainda destaca que o objetivo do seu canal no YouTube é diminuir esses estereótipos e mostrar conteúdos relevantes produzidos na favela.



Visibilidade na internet é peça importante para o projeto



O trabalho na internet pode ser essencial para o início dos novos projetos. O youtuber acredita que, além de possibilitar maior apoio, a maior visibilidade também pode estimular outras pessoas. “Inspirar outras pessoas que estejam na mesma situação que eu, pessoas que saíram da favela, se formaram e já estão em um patamar melhor de vida, poder voltar para ajudar a galera”, explica.



“É isso, sabe? Por meio do exemplo trazer cada vez mais pessoas para essa luta”, conclui.



Sobre conciliar o trabalho com a internet e os novos projetos, ele reconhece que não vai ser fácil, mas acredita que a liberdade em escolher os próprios horários de trabalho vai ajudar nesse processo. “Eu tenho o meu negócio hoje em dia, então, acredito que vai dar para conciliar, sim. E estou aprendendo a gerir melhor meu tempo”.



Projetos sociais na comunidade foram fundamentais na formação de Danrley



Assim como diversos moradores de comunidades, a vida de Danrley foi impactada por projetos sociais. Agora, é a vez dele fazer diferença na vida de outras pessoas. “Quem sabe, um dia, alguma galera que a gente ajudou e conseguiu crescer na vida possa voltar e ajudar e fazer o mesmo? Eu acho que está nisso da gente construir, impactar a vida das pessoas para que essas pessoas sintam vontade de fazer o mesmo pelo próximo”, afirma.



Segundo ele, essas iniciativas foram fundamentais na formação de valores. “Eu não diria, às vezes, nem o impacto do projeto em si, mas das pessoas na nossa vida”, relata. O ex-BBB participou de projetos sociais que ensinavam língua inglesa e de um projeto esportivo. “Eu participava de um projeto de atletismo que a gente ganhava cestas básicas todos os meses que, querendo ou não, era uma grande ajuda”, recorda.



Ele também destaca o apoio de professores que o ajudaram, doando livros para que ele pudesse estudar e foram fundamentais para que conseguisse ingressar em um curso superior.



