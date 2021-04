Provas do Enade vão ser aplicadas este ano

E EuEstudante

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai aplicar as avaliações para o ano II do ciclo avaliativo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2021. A aplicação, prevista para 2020, foi adiada em decorrência da pandemia de covid-19 por meio da Resolução n.º 1/2020 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).

Em razão do agravamento da pandemia, o Inep ainda não publicou o novo cronograma de avaliações. As instituições devem aguardar a publicação de novo ato normativo com a definição do cronograma do exame e das áreas avaliadas, bem como a atualização dos critérios de habilitação de estudantes.

De acordo com a autarquia, a decisão veio após realizar estudos técnicos sobre a aplicação do Enade frente aos desafios impostos pela atual crise sanitária. Ao todo, 30 áreas e cerca de 470 mil estudantes devem participar da avaliação.

O ciclo avaliativo do ano II engloba os seguintes cursos.

Área de licenciatura: artes visuais, ciências da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – inglês, letras – português e espanhol, letras – português e inglês, letras – português, matemática, música, pedagogia e química.

Bacharelado: ciências da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design, educação física, filosofia, geografia, história, química e sistemas de informação.

Tecnólogo: tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas; tecnologia em gestão da tecnologia da informação; e tecnologia em redes de computadores. As áreas vinculadas a cada ano do ciclo avaliativo estão definidas no art. 40 da Portaria MEC n.º 840/2018.





Inep estuda aplicações para outras áreas em 2022

O Instituto também estuda possibilidade de aplicar o Enade para as áreas dos anos I e III e 2022.

O primeiro engloba os cursos de bacharelado nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; além das engenharias e da graduação em arquitetura e urbanismo. Estudantes dos cursos superiores de tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança também participam.



Já o ano III abrange os cursos de ciências Sociais Aplicadas e áreas afins e de Ciências Humanas e áreas afins que não tenham cursos também avaliados no âmbito das licenciaturas. Também estão na categoria os cursos de tecnologia em Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.





Saiba mais

Aplicado desde 2004 pelo Inep, o Enade é um exame com aplicação anual que tem como objetivo avaliar o desempenho dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos.

A prova integra o tripé avaliativo do ensino superior, junto com a Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional. A inscrição no Enade é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação definidas na edição da avaliação.