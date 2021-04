DCE da UnB promove debate sobre demandas da assistência estudantil

EE Eu Estudante

(crédito: Secom / UnB)

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade de Brasília (UnB) realizou, na manhã desta segunda-feira, reunião aberta para debater as demandas sobre a assistência estudantil na universidade. A reunião ocorreu on-line por meio da plataforma Google Meet.

Essa reunião é um preparativo para a II Conferência da Assistência estudantil (IICEUnB), que ocorre de terça-feira (27) até quinta-feira (29). O objetivo do encontro é elaborar uma carta-base para a conferência, esse documento deve ser publicado amanhã pelo DCE.

As inscrições para a conferência podem ser feitas até amanhã (27) por meio de formulário on-line.

A discussão e levantamentos das demandas estudantis foram feitas com base no “Relatório Consolidado da Pré-Conferência da Assistência Estudantil da Universidade de Brasília (AEUnB)”. Elaborado entre os dias 6 e 8 de abril, o documento apresenta problemas, encaminhamentos e direcionamentos da política de assistência da universidade.

Para direcionar melhor as demandas, a conferência vai ser dividida em cinco Grupos de Trabalho (GTs). Os grupos vão abordar temas relativos à: política de assistência estudantil na UnB; financiamento da política de assistência estudantil; ações da política de assistência estudantil e gestão democrática da política de assistência estudantil e espaços de participação e controle social.

De acordo com o relatório, “o objetivo principal da IICEUnB é construir, com a participação da comunidade universitária, uma proposta de minuta de resolução para a implementação de uma política de assistência estudantil para a UnB, que reúna as diversas ações e processos de gestão democrática em um arcabouço para possibilitar as condições para a permanência dos/as estudantes de graduação e pós-graduação, garantindo-lhes a sua formação acadêmica”.