USP figura entre 50 instituições mais comprometidas com metas da ONU

MS Mateus Salomão*

(crédito: Cecília Bastos /Jornal da USP )

Levantamento da Times Higher Education (THE), que avalia o impacto de instituições de todo o mundo em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), lista a Universidade de São Paulo (USP) entre as 50 primeiras colocações.

Apesar do destaque, a posição representa uma queda no ranking em relação à edição de 2020. No ano anterior, quando foram avaliadas 768 universidades de 85 países, a USP dividia a 14ª posição com a Trinity College Dublin. Desta vez, são consideradas 1.115 universidades de 94 países e a universidade brasileira aparece na 48ª posição.

A instituição paulista se destacou, nesta edição, pelo impacto em temas como a erradicação da fome e o compromisso de pôr fim à pobreza. Nos aspectos garantiu nota 82,8 e 83,9, respectivamente.

As avaliações de cada instituição foram distribuídas entre os objetivos para o desenvolvimento sustentável. A lista de 17 metas faz parte da Agenda 2030 -- documento de 2015 que estabeleceu um plano de ação para os 15 anos seguintes.

A Universidade Federal de Espírito Santo é listada entre a 101ª posição e a 200ª posição. Outras seis universidades se destacam na faixa de 2001 a 300: Universidade Federal de ABC (UFABC), Universidade Federal de Paraná (UFPR), Universidade Estadual de Londrina, Universidade Nove de Julho, Universidade do Estado de São Paulo (Unesp) e Universidade Estadual de Maringá.

Confira abaixo a lista de instituições brasileiras avaliadas ou acesse este link para visualizar a tabela.

Instituições avaliadas também por cada objetivo

No apanhado geral, a University of Manchester ficou em primeiro lugar. A instituição localizada nos Reino Unido é seguida pela University of Sydney, a RMIT University e a La Trobe University, todas da Austrália. Além disso, os organizadores ressaltam que o primeiro lugar entre as economias emergentes ficou com Thailand’s Chulalongkorn University.

As instituições também foram ranqueadas para cada um dos 17 objetivos. Com relação à meta de erradicar a fome, a USP figura na 8ª posição junto à Western University, localizada no Canadá. A instituição paulista também aparece em posição ainda melhor quando analisado impacto no compromisso em acabar com a fome, uma vez que está na 5ª posição.

Cada categoria tem avaliação própria com base no tema analisado, mas, de modo geral, são considerados os eixos pesquisa, governança, divulgação e ensino. Os rankings completos e a metodologia utilizada no estudo podem ser consultadas na página do THE por meio deste link, onde se encontram em inglês.

Procurada, a Universidade de Brasília (UnB), única universidade pública do Distrito Federal, afirmou que não participa do ranking que acabou de ter o resultado divulgado.

*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá