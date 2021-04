FECAP abre inscrições para mestrado em ciências contábeis e administração

EE Eu Estudante

(crédito: Scott Graham / Unsplash)

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) anunciou a abertura das inscrições para as turmas do segundo semestre de 2021 do mestrado em ciências contábeis e administração. Os interessados devem acessar o site da Fundação até 7 de junho para se inscreverem. Além disso, não há cobrança de taxas.

De acordo com a instituição de ensino, o título de mestre é uma das fórmulas para se trilhar uma carreira de sucesso. Somado a isso, pesquisas recentes indicam que cerca de 0,8% da população brasileira tem mestrado e, diante do número de desempregados no país, se atesta a relevância de capacitação para oferecer uma mão de obra qualificada.

O mestrado em ciências contábeis da Fecap tem mais de 20 anos de existência e assegura a integração do aluno entre o âmbito acadêmico e empresarial. A Instituição oferece ao mestrando a possibilidade de começar a carreira de docente na própria entidade. Mais informações sobre os programas de mestrado podem ser conferidas no site da Fundação.

Cronograma

1ª etapa: Realização de prova de inglês em 29 de abril, das 9h às 10h30.

2ª etapa: Entrevista com os candidatos inscritos entre 31 de maio e 2 de junho, por meio da plataforma Zoom. Essa fase será feita apenas com os inscritos que realizaram a primeira etapa.

Matrícula: o registro será feito entre 14 e 15 de junho, das 10h às 20h. Os aprovados vão realizar essa etapa por e-mail. Em razão da pandemia de covid-19, eles não precisarão se deslocar até a instituição.

Sobre a FECAP

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) é referência nacional em educação na área de negócios desde 1902. A instituição proporciona formação nos níveis técnico, pleno, bilíngue, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, extensão, além de oferecer cursos corporativos.

A entidade obteve bons resultados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e no Índice Geral de Cursos (IGC). Com esses indicadores de avaliação, a FECAP conquistou o primeiro lugar entre os Centros Universitários do Estado de São Paulo. Em âmbito nacional e considerando todos os tipos de instituição de ensino superior (IES) do país, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado está entre as 5,7% IES cadastradas com nota máxima no Ministério da Educação (MEC).

Todos os professores que compõem o corpo docente do mestrado da FECAP são doutores com vivência de mercado. Os cursos são recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), além disso, a Fundação incentiva os pesquisadores a participarem de congressos acadêmicos, intercâmbio com programas de mestrado no exterior e a possibilidade de financiamento do curso.