Alunos de graduação do Senac podem receber certificados da Amazon e Oracle

E EuEstudante

(crédito: Tereza Sá)

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF oferece cursos em parceria com grandes empresas do ramo. Entre elas estão gigantes como Oracle, Amazon, Cisco, Palo Alto e IBM. De acordo com nota da instituição, a Google, em breve, fará parte do programa.

Talvez, a melhor parte dessa notícia seja o fato de que os alunos da faculdade não pagam nenhum valor adicional para ter acesso a esses cursos e obter, após saírem da instituição, as certificações. Eles estão inclusos na grade de matérias da pós-graduação e nos 4 cursos de tecnologia ofertados na graduação (Gestão da Tecnologia da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança da Informação e Banco de Dados).

Essas parcerias permitem a formação de profissionais cada vez mais capacitados para as reais necessidades de mercado, segundo o diretor da faculdade Luís Affonso Bermúdez.

“Ofertamos as melhores tecnologias, com grandes empresas fornecedoras de sistemas, aplicativos e soluções tecnológicas, como é o caso da Oracle, Amazon, entre outras. Em um momento delicado, de crise sanitária, esse diferencial nos permite trabalhar e capacitar nossos alunos para os desafios que surgem”, explica.

O coordenador dos cursos de Gestão de TI e Segurança da Informação Nasser Youssif Arab afirma que vagas em grandes empresas não são preenchidas por falta de profissionais qualificados. “A Amazon, por exemplo, conta com várias certificações dentro dos cursos ofertados por nós, indo do básico ao avançado. Hoje, as empresas precisam de profissionais que estejam mais preparados, pois o mercado está cada vez mais aquecido”, afirma o professor.

A opinião do professor da área de segurança, nuvem e rede Wisley Paulo não é diferente. Para ele, o grande diferencial é que os cursos são atualizados constantemente e são uma grande porta para o mercado de trabalho. As parcerias possibilitam cursos de extensão, não só para alunos do Senac, mas para o público externo.

Os estudantes saem da faculdade já capacitados para fazer a prova de certificação, que são elaboradas pelas empresas parceiras – esse certificado custa de US$ 100 a US$ 400. Para ajudar no investimento, a faculdade oferece descontos de até 50%.