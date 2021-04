Fórum "Amanhãs Desejáveis" da UFRJ inicia nesta quinta-feira (29)

AL Ana Luisa Araujo

No final de 2019, quando começaram a surgir os primeiros casos de coronavírus na China, ninguém imaginou que a doença ia transformar o jeito que a população global vive. Cada país se organiza de uma maneira, e isso envolve fatores como a cultura e a língua. Pensando no futuro depois da pandemia, a Universidade Federal do Rio de Janeiro promove o fórum internacional, que inicia nesta quinta-feira (29/4), “Amanhãs Desejáveis”.

A programação, que não era sobre coronavírus, é claro, estava planejada para acontecer em 2020. Isso porque a instituição, em setembro do ano passado, completava 100 anos, mas, devido à pandemia, não foi possível. O motivo da mudança de planos acabou virando tema do fórum.

O evento que começa hoje dura até o início de junho. A conferência acontece num momento desafiador para os debatedores e os obriga a pensar em soluções para desafios tão grandes como o mundo hoje e aquele que ficará depois da pandemia.

Os organizadores da Conferência da UFRJ têm a intenção de torná-la um marco no que diz respeito ao pensamento de reconstrução de um mundo contaminado pela Covid-19. Segundo nota do fórum, pretende-se reunir esforços, durante essas semanas, de diversos setores da sociedade: representantes da universidade, da academia, da mídia, do governo e da sociedade civil para que seja possível analisar a situação e pensar.

Alguns dos participantes serão:

Denise Pires de Carvalho

(Reitora da UFRJ)

Jerson Lima

(Presidente da FAPERJ)

Carlos Frederico Leão da Rocha

(Vice-Reitor da UFRJ)

Jayati Ghosh

(University of Masschussets Amherst)

Ana Célia Castro

(Diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, UFRJ)

A Conferência será distribuída em cinco painéis:

Painel I – O Mundo Pós-COVID: Tendências e Desafios

Painel II – A Urgência da Mudança Social: Construção de um Futuro Sustentável e Equitativo

Painel III – Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Governança Ambiental, Desafio Global e suas Implicações

Painel IV – Inteligência Artificial e seu Impacto na Sociedade; Painel V: Fronteiras em Biotecnologia e Medicina

Painel V – Transição Energética – Um Desafio do Século XXI

Painel de Encerramento – Daqui para Onde? Geopolítica, Política, Tecnologia e Economia para um Mundo Pós-COVID