Guedes critica Fies e reclama de bolsa para filho de porteiro

(crédito: Edu Andrade/Ascom/ME)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por considerá-lo um desastre e por, segundo ele, ter enriquecido empresários. A informação foi divulgada pelo Estado de S. Paulo nesta quinta-feira (29/4) e se refere a falas proferidas em reunião em que o ministro não sabia que era gravado.

Também segundo a reportagem, o ministro da Economia criticou situação em que relata que o filho de seu porteiro tirou zero no vestibular, mas ainda assim conseguiu vaga em uma instituição particular. E teria afirmado que o programa deu “bolsa para quem não tinha a menor capacidade. Não sabia ler, escreve”.

Na mesma reunião, de acordo com a publicação, Guedes disse que as universidades estão em estado “caótico”, e exemplificou: “Paulo Freire. Ensinando sexo para criança de 5 anos. Todo mundo... maconha, bebida, droga. Dentro da universidade. Estado caótico. Eu prevejo o mesmo fenômeno para a saúde”.

As falas de Paulo Guedes, captadas em reunião do Conselho de Saúde Suplementar (Consu), na terça-feira (29/4), foram rechaçadas nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (29/4). Confira algumas postagens:



Paulo Guedes disse que o FIES bancou faculdade até para o filho do porteiro.



ÓDIO DE CLASSES!



Foi por isto que golpearam a presidenta @dilmabr.

Foi por isto que prenderam o presidente @LulaOficial.

É por isto que perseguem o @ptbrasil. — Helder Salomão (@heldersalomao) April 29, 2021

“Fies bancou universidade até para filho de porteiro."



Essa frase só podia ser de Guedes, o ministro que é a nata do ódio de classe. Se indignar com o sofrimento e a fome do povo ninguém viu até agora. É asqueroso! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 29, 2021

Guedes diz que FIES bancou universidade até para “filho de porteiro”. E Nós temos muito orgulho de ter lutado pelos programas de acesso. Filhos de porteiros, pedreiros, domésticas, filhos do povo trabalhador nos bancos das universidades! É isso que eles odeiam. — UNE- VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO (@uneoficial) April 29, 2021

Depois do ódio aos chineses, Paulo Guedes voltou sua ira aos filhos dos porteiros que acessam a universidade através do FIES. O que explica um Ministro da Economia ter tempo pra dar uma declaração preconceituosa por dia num momento em que milhões passam fome? — Jandira Feghali (@jandira_feghali) April 29, 2021

Nojo! A postura de Paulo Guedes é tão asquerosa que parece uma caricatura de mau gosto do 'neoliberalismo'. Pra ele filho de porteiro não pode entrar na universidade, empregada doméstica não pode ir pra Disney e servidor público bom é aquele sem direito algum. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) April 29, 2021

Depois de desejar a morte prematura dos pobres, Guedes quer seus filhos condenados à ignorância. Saúde e educação para poucos, esse é o seu ideal de mundo. Aos porteiros e seus filhos: vida longa e a porta da universidade aberta. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 29, 2021