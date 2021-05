UnB é a 15ª melhor universidade do país e a 872ª do mundo

MS Mateus Salomão*

A universidade considera que, possivelmente, a queda no indicador se deva à entrada de novas instituições estrangeiras na avaliação - (crédito: Vinicius Cardoso Vieira / CB/ D.A Press)

De acordo com levantamento divulgado em abril pela consultoria Center for World University Rankings (CWUR), dos Emirados Árabes Unidos, a Universidade de Brasília (UnB) é a 15ª melhor instituição do Brasil. A colocação representa uma queda em relação à edição de 2020, quando figurou no 14° lugar da lista.

Em uma visão global, a UnB figura na 872ª colocação da lista que engloba resultados de diversos países. Nesta edição, a consultoria avaliou 19.788 instituições e elaborou uma lista com as 2 mil mais bem colocadas.

Do Brasil, são 56 instituições e a que tomou a primeira colocação foi a Universidade de São Paulo (USP), que também figura na posição 105 quando comparada às instituições de todo o mundo.

A USP é seguida pela Universidade de Campinas (Unicamp), também do estado de São Paulo. A instituição, que domina o 2º lugar no Brasil, aparece na 347ª colocação no ranking mundial.

Confira a tabela abaixo, ou acesse este link, para saber o desempenho de cada instituição brasileira que entrou na lista das 2 mil mais bem avaliadas de todo o mundo





UnB ressalta diferença no investimento nas áreas avaliadas entre os países

Por meio de nota, a Universidade de Brasília afirmou que a mudança de colocação em relação a 2020 está, provavelmente, associada ao ingresso de outras instituições estrangeiras na avaliação, uma vez que muitas delas são oriundas de países que têm investimento robusto e crescente em ciência, tecnologia e ensino superior.

“Cabe destacar que os rankings acadêmicos avaliam diferentes indicadores, nem todos relacionados a aspectos nos quais as universidades brasileiras conseguem competir, justamente devido ao baixo investimento em CT&I”, observou.

Segundo a universidade, o CWUR é um exemplo desse tipo de indicador porque considera o quantitativo de egressos que têm posições executivas de alto nível nas maiores empresas do mundo. “A UnB, por sua vez, costuma formar muitos profissionais que atuam junto ao governo, dada a nossa localização geográfica, na capital federal, na qual a maior demanda por profissionais ocorre em âmbito governamental”, observa.

Por fim, a nota salienta que outros rankings têm evidenciado a qualidade acadêmica da universidade, por exemplo, o Times Higher Education e o QS World University Rankings.



Harvard se mantém no topo do ranking



A Universidade de Harvard, que figura no topo da lista desde o início dos levantamentos em 2012, aparece em mais uma edição em 1° lugar. A universidade foi a única a garantir nota 100 e ficou em primeiro lugar em todos os aspectos considerados.

O ranking da CWUR tem como parâmetros quatro fatores: qualidade da educação (com peso de 25%); emprego de alunos egressos (25%); qualidade do corpo docente (10%); e performance em pesquisa (40%). Além disso, o indicador da pesquisa está dividido em quatro subcategorias: resultados das pesquisas, publicações de alta qualidade, influência e citações.

Acompanhando Harvard, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) domina o 2° lugar. As universidades de Stanford, Cambridge e Oxford aparecem respectivamente na 3ª. 4ª e 5ª colocações.

Nesta edição, instituições dos EUA dominam oito das 10 primeiras colocações do ranking. As duas restantes ficam com a Universidade de Cambridge e a Universidade de Oxford, que são do Reino Unido. Confira abaixo o ranking completo com as 2 mil instituições mais bem avaliadas ou acesse este link.







A maior concentração de instituições listadas é dos EUA

A consultoria listou instituições de 96 países, sendo que a maior concentração está nos Estados Unidos. O país norte americano abriga 347 das 2 mil mais bem avaliadas, o que representa 17,35% do total. A China ficou em segundo lugar, aglutinando uma fatia de 13,85%.

Confira no mapa abaixo a distribuição por país das instituições mais bem avaliadas no ranking da Center for World University Rankings ou acesse este link.





*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá