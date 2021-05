Garota impedida de entrar na USP ganha bolsa para Vale do Silício

E EuEstudante

Elisa passará 7 dias no exterior com tudo custeado pela empresa. - (crédito: Instagram/Reprodução)

Elisa Flemer ganhou de uma empresa, a StartSe, uma semana com tudo pago no Vale do Silício. Segundo a própria menina, ela também ganhou um curso online de curta-duração, nos Estados Unidos, pela mesma empresa para Business Administration e um convite para um estágio.



Ela continua tentando uma bolsa universitária no exterior, e diz que não desistirá.



Homeschooling e USP

Elisa de Oliveira Flemer, 17 anos, passou em engenharia civil na Universidade de São Paulo (USP). Não bastasse isso, a menina ainda foi a quinta colocada. Mas, o que era motivo de alegria, logo virou uma frustração. Por ter estudado no formato homeschooling, e não ter documentos que comprovasse sua formação no ensino médio, ela não pôde se matricular.