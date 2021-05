CB Correio Braziliense

12ª Bienal da UNE ocorrerá dia 18 de maio - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Lucas Koka Penteado estará presente na 12ª Bienal da UNE - Festival dos Estudantes. O rapaz, que ficou conhecido pela sua participação no Big Brother Brasil 21, tem um histórico na luta pelos direitos estudantis.

A reunião, que ocorrerá no Teatro Municipal de São Paulo, será transmitida ao vivo para todo o Brasil, às 19h, no dia 18 de maio. O tema do festival será “Brasil: um povo que resiste”.

Inscreva-se no link.