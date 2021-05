UnB e mais 11 universidades participam de programa de mobilidade virtual

E EuEstudante

(crédito: Isa Correa/Secom UnB)

Nesta quinta-feira (5), a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) lançou novo edital do Programa de Mobilidade Virtual em Rede de Instituições Federais de Ensino Superior (Promover Andifes), que permite alunos de graduação cursarem disciplinas em mais de uma universidade pela internet.

O edital atual engloba 12 universidades, sendo três da região Sudeste, três da Nordeste, duas da Norte, duas da Centro-Oeste e duas da Sul. Entre as instituições que oferecerão oportunidades no segundo semestre letivo de 2021 está a Universidade de Brasília (UnB).

A UnB oferecerá a alunos de outras instituições 73 turmas de 66 disciplinas, o que totaliza 1.022 vagas.

Confira a lista de universidades participantes:

Universidade de Brasília (UnB);



Universidade Federal de Goiás (UFG);



Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).



Universidade Federal de Uberlândia (UFU);



Universidade Federal de Viçosa (UFV);



Universidade Federal do Espírito Santo (UFES);



Universidade Federal do Maranhão (UFMA);



Universidade Federal do Pará (UFPA);



Universidade Federal do Rio Grande (FURG);



Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);



Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB);



Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);

Interessados podem se inscrever em até três disciplinas oferecidas pelas instituições participantes. No entanto, não será possível escolher componentes curriculares na sua universidade de origem. Além disso, só estão aptos a participar alunos de graduação regularmente matriculados ou com a matrícula ativa.

As inscrições nas disciplinas começaram nesta quinta-feira (6) e vão até quarta-feira (12) e o resultado preliminar deve ser divulgado até 18 de maio. Confira a programação completa:

Publicação do edital e inscrições nas disciplinas/componentes curriculares: de 6 de maio até 12 de maio;



Resultado preliminar: até 18 de maio;



Recursos contra o resultado preliminar: até 20 de maio;



Resultado dos recursos e resultado final: até 21 de maio;



Publicação da lista de estudantes matriculados por disciplina: a partir de 24 de maio.

O programa, de acordo com o presidente da Andifes, Edward Madureira, ainda está em fase piloto. No evento de lançamento, ele lembrou que está sendo desenvolvido sistema para facilitar a dinâmica e, no segundo semestre letivo de 2021, deve haver a possibilidade de que todas as universidades federais participem do programa.



Importante ressaltar que as disciplinas ofertadas no edital têm diferentes regimes e períodos letivos, e depende da instituição que as oferta, portanto, é preciso atenção do estudante que se candidatas. Confira o edital completo, no qual há a listagem das oportunidades oferecidas e os procedimentos de inscrição, por meio deste link.



Confira o evento de lançamento do edital: