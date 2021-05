Inep publica edital com cronograma da 1ª etapa do Revalida 2021

E EuEstudante

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou edital com cronograma da primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021. A publicação foi feita no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (7). Candidatos podem se inscrever de 31 de maio a 11 de junho pelo Sistema Revalida.

A aplicação ocorre em 5 de setembro, em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). No ato de inscrição, o participante deve selecionar a cidade onde deseja fazer a prova. A primeira fase do Revalida consiste em uma prova prática.



Inep também divulga cronograma do Revalida 2020



A autarquia também divulgou, nesta sexta-feira (7), edital com datas para a segunda etapa do Revalida 2020. As inscrições começam em 31 de maio e vão até 4 de junho pelo Sistema Revalida.

As datas e as cidades de aplicação serão divulgadas até a abertura das inscrições, considerando a evolução da pandemia de COVID-19 em cada um dos municípios previstos para a realização das provas..

Na segunda etapa, os participantes realizarão provas práticas de habilidades clínicas. Durante a etapa, os participantes devem percorrer dez estações ao longo de dois dias de prova, onde devem realizar tarefas específicas das áreas determinadas. Elas podem incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outras.

As fases do Revalida abordam as áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). Para participar da segunda etapa, é necessário ter sido aprovado na primeira.