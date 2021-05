Estão abertas inscrições para Programa de Iniciação Científica da UnB

E EuEstudante

(crédito: Beto Monteiro/ Secom UnB)

O edital do Programa de Iniciação Cientifica da Universidade de Brasília 2021/2022 (ProIC-UnB) está com as inscrições abertas até 17 de maio. Os estudantes devem entrar em contato com os docentes que têm projetos de pesquisa para inscrevê-los no programa.

Além disso, a instituição disponibilizou o banco de talentos da iniciação científica que vai fazer a ponte de comunicação entre os alunos e os professores para desenvolver a proposta de pesquisa. A inscrição está acontecendo no formulário disponível no site do programa.

Requisitos para participar do programa

No edital divulgado, exige que o estudante de graduação seja indicado pelo professor orientador para desenvolver o projeto de pesquisa, estar matriculado em disciplinas do curso de graduação nos semestres correspondentes ao período de vigência do edital em qualquer instituição de ensino superior do Distrito Federal e com o currículo preenchido e atualizado na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O aluno também precisa ter o índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a três. No entanto, caso a participação for voluntária, ou seja, o discente não receberá a bolsa no valor de R$400, ele deve ter o índice igual ou superior a 2,8.

Caso o estudante esteja no primeiro semestre, o professor orientador deve enviar uma justificativa para o e-mail do ProIC. Se o aluno não for da Universidade de Brasília, ele não pode ter nenhuma reprovação registrada no histórico escolar.

O discente que for concorrer às vagas de ações afirmativas deve estar vinculado a ter ingressado no ensino superior pelo sistema cotas sociais e/ou para pretos e indígenas ou pelo programa de estudantes-convênio de graduação (PEG-G) do Ministério da Educação (MEC).

Cronograma

Até 17 de maio – Período de inscrição

19 de julho – Divulgação do resultado provisório

22 a 26 de julho – Pedido de reconsideração

16 de agosto – Divulgação do resultado final

17 a 31 de agosto – Entrega do Termo de Compromisso

7 a 28 de fevereiro de 2022 – Envio do questionário de acompanhamento

4 a 31 de agosto de 2022 – Envio de resumo e relatório final