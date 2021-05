Reitora do IFB grava vídeo de boas-vindas para os estudantes

E EuEstudante

(crédito: Reprodução / IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) publicou vídeo de boas-vindas com fala da reitora Luciana Massukado. A mensagem foi publicada nas redes sociais do IFB nesta segunda-feira (10), data em que se inicia o ano letivo de 2021 na instituição.

No recado, a reitora se apresentou aos novos estudantes e desejou eu os veteranos tenham desfrutado do descanso das férias e estejam renovados. Luciana ainda comentou sobre o modelo de aulas remotas que disse que não há possibilidade de uma retomada presencial no momento. “Sei que muitos estão com saudades da escola e também dos amigos, mas por enquanto não é possível voltar porque, para nós, a vida vem em primeiro lugar sempre”, afirma.

Ela ainda aproveita para lembrar os estudantes de criar ou recuperar os e-mails institucionais e diz que espera conhecê-los ou reencontrá-los em breve.

Para auxiliar os estudantes neste momento de início de ano letivo, o IFB também preparou um Guia do Estudante com informações gerais do instituto, explicações sobre assistência estudantil e outros dados relevantes.