Fala de Gil do Vigor sobre educação repercute entre internautas e até parlamentar

Desde que saiu da casa do Big Brother Brasil (BBB) 21, o economista Gilberto Nogueira tem usado a visibilidade para falar sobre um tema de grande relevância: educação. Na manhã desta última segunda-feira (10), o ex-participante falou sobre meritocracia e a necessidade de lutar por uma educação justa e igualitária, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes. O vídeo repercutiu na internet e atraiu elogios de internautas, professores e estudantes. Nas redes sociais, o deputado David Miranda (Psol-RJ) publicou a fala do brother e disse que Gil está “fazendo mais pela educação do que o atual ministro”.



Nos comentários da publicação, uma educadora afirmou que Gil do Vigor é uma inspiração. Internautas ainda aproveitaram para exigir do Estado iniciativas por um melhor acesso à educação.

Gilberto ainda foi elogiado por fazer discursos contrários à meritocracia, lutar por uma educação de qualidade e defender a pesquisa acadêmica. A influenciadora digital e parceira do Encontro com Fátima Bernardes, Maíra Azevedo, a Tia Má, disse nas redes sociais que Gilberto tem “consciência de classe” e ressaltou a importância de assegurar o acesso à educação para todos.





O Gil do vigor perdeu o prêmio, mas tem visibilidade fora da casa, faz pronunciamentos sobre estudos e contrário à meritocracia e luta em favor da pesquisa no Brasil.



Gil também foi elogiado por representar o equilíbrio entre vigor nos estudos e a “cachorrada”, termo usado pelo brother.





Gilberto é verificado e atinge 13 milhões nas redes sociais

Além da repercussão pelas falas no programa, Gilberto foi homenageado na tarde de segunda-feira pelo Governo de Pernambuco devido ao compromisso com a educação pública de qualidade. Ele ainda entrou para os trending topics do Twitter.



O assunto “13 MILHÕES DO GIL” ficou entre os mais comentados na rede social após o ex-BBB atingir a marca de 13 milhões de seguidores no Instagram. Houve até brincadeiras de que ele seguiria carreira política ou seria nomeado ministro da Economia.





Bom dia, Brasiiiiiiiiiiil!!

No msm dia teve Gil no Encontro, Gil no GE, Gil homenageado pelo governador de PE por incentivar a educação, Gil verificado e teve Gil com 13 milhões no insta!



É mto regozijo!! — O Brasil tá lascado (@vigorabicha) May 11, 2021





O Gil merece toda nossa admiração e carinho por nós ensinar tanta coisa, a cada dia te admiro mais e mais

contra tudo e contra todos!



sem dinheiro

sem conchavos

sem imprensa

mas ele tem o povo!



