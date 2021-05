IFB oferta 150 vagas gratuitas para cursos com início imediato

E EuEstudante

(crédito: IFB/Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com as inscrições abertas para cursos técnicos, de ensino médio ou de formação inicial. São 150 vagas gratuitas em cursos nos câmpus Taguatinga, São Sebastião e Riacho Fundo. As inscrições são feitas de maneira on-line e sem sorteio, conforme editais disponíveis neste site.

Há vagas específicas para o programa de Jovens e Adultos (Proeja), ou seja, para candidatos a partir dos 18 anos nos cursos de artesanato, bares e restaurantes e secretariado. Ainda é possível cursar manutenção e suporte em informática e desenvolvimento de sistemas educacionais, ambos na modalidade subsequente.

Também restam vagas nos cursos rápidos de linguagem de sinais (Libras) básico e francês, específico para o setor de turismo.

Por enquanto, as aulas estarão acontecendo no formato a distância até novas recomendações dos órgãos de Saúde. Confira mais informações no site do IFB.