O prazo para enviar a documentação para as vagas do Prouni termina nesta quinta-feira (13)

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 22/2/17)

Nesta quinta-feira (13/5), o Ministério da Educação (MEC) encerra o prazo de comprovação das informações fornecidas, no ato da inscrição, para bolsas remanescentes do primeiro semestre de 2021 do Programa Universidade para Todos (Prouni).



A entrega da documentação poderá ser feita por comparecimento à respectiva Instituição de Ensino Superior, assim como por meio de encaminhamento virtual ou eletrônico, conforme disposto no item 5.2 do edital. Para conferir, acesse este link.



Para certificar-se da veracidade das informações prestadas, a instituição pode solicitar ao candidato outros documentos que julgar necessários.

A conclusão da inscrição assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à bolsa, estando sua concessão condicionada à comprovação do atendimento dos requisitos legais e regulamentares do Prouni. É recomendável que o candidato não deixe para comparecer à instituição de última hora.

É importante que o estudante solicite, ao entregar a documentação na instituição, o Protocolo de Recebimento de Documentação do Prouni, inclusive no caso de bolsa em curso ministrado na modalidade a distância (EaD). O documento comprova o comparecimento tempestivo do candidato à instituição.



O estudante também tem como responsabilidade observar o local, data, horário de atendimento, meio virtual ou eletrônico para envio de documentação, se for o caso, e demais procedimentos estabelecidos pela instituição de ensino superior (IES) para a aferição das informações.