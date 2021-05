TJDFT está com inscrições abertas para concurso de monografias

E EuEstudante

(crédito: Sora Shimazaki / Pexels)

A Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está com inscrições abertas para o 1º Prêmio Ministro Cernicchiaro Concurso de Monografias. Podem participar magistrados e servidores do Poder Judiciário, profissionais e estudantes de qualquer área de formação acadêmica. Inscrições até 30 de julho pelo site da premiação.

Para concorrer, é necessário que o trabalho de conclusão de curso (TCC) submetido esteja relacionado à inovação no Judiciário. Com o tema “Seja protagonista da inovação no Judiciário”, o concurso permite a submissão de trabalhos voltados para os seguintes temas: direito processual civil, inovação, justiça e sociedade; mecanismos processuais penais - aplicação e celeridade no combate à impunidade; gestão de processos; novos cenários tecnológicos; e relações jurídicas e a sociedade da informação.

Prêmios são de R$ 1.500 para o terceiro colocado, R$ 3.000 para o segundo e R$ 4.500 para o primeiro. Além da premiação em dinheiro, o concurso também pretende formar um banco de práticas qualificadas que possam ser utilizadas para o desenvolvimento de uma cultura de inovação no Judiciário nacional. A Escola de Formação Judiciária poderá organizar um e-book com as obras vencedoras.

O concurso foi lançado durante o I Seminário Nacional de Gestão e Inovação no Judiciário – A Justiça na era digital, promovido pelo TJDFT em outubro de 2020. No evento, especialistas debateram sobre os impactos da cultura digital na transformação organizacional no aumento da produtividade ao combinar a automação de rotinas, racionalização de procedimentos e capacitação de magistrados, magistradas, servidores e servidoras em novas competências.