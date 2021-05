Professores da UnB aderem à paralisação nacional nesta quarta-feira

E EuEstudante

(crédito: Raquel Aviani / Secom UnB)

Em Assembleia Geral da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), na última sexta-feira (14), professores decidiram aderir à paralisação que está ocorrendo nesta quarta-feira (19). O ato foi organizado pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) junto a outras entidades de educação.



A mobilização é contra a proposta da reforma administrativa e o Projeto de Lei 5.595/2020, que permite o retorno das aulas presenciais nas escolas e universidades. Além disso, estão em pauta também a recomposição dos orçamentos da educação e a vacinação contra covid-19.



O ato foi programado para ocorrer, majoritariamente, de forma virtual. Na manhã desta quarta-feira (19), a associação dos docentes da UnB participaram de live com a Andes, Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), União Nacional dos Estudantes (UNE), Federação Nacional Dos Estudantes em Ensino Técnico (Fenet), entidades do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe), entidades da educação básica e parlamentares. Outras instituições de ensino também entraram na transmissão mostrando os atos locais.



Às 17h será realizado no segundo “Twittaço Nacional” em defesa da educação pública com a hashtag #aeducaçãoprecisaresisitir. O primeiro ocorreu às 11h desta quarta-feira. Além disso, à noite, devem ser feitas projeções na Esplanada dos Ministérios ou no Museu Nacional.