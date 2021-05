Faculdade oferece bolsas de estudos de R$ 43 mil no Canadá

E EuEstudante

(crédito: Daniel Joseph Petty/Pexels )

O Trebas Institute, uma faculdade canadense especializada em carreiras criativas, oferece bolsas especiais, com um valor equivalente a mais de R$ 43.000 cada, a alunos brasileiros que busquem formação acadêmica em e-business ou em pós-produção criativa.

As bolsas estão disponíveis para programas curriculares com duração de dois anos, em "E-Commerce e Gerenciamento de Negócios On-line" ou "Pós-produção de Áudio e Vídeo". Ambos os cursos são ministrados por líderes de mercado com vasta experiência e prestação de serviços ao longo de uma vida na carreira, que são disponibilizados pela faculdade para assegurar empregabilidade aos graduandos. Cerca 79,5% dos graduados do Trebas Institute encontram trabalho seis meses após a formatura.

Os estudantes brasileiros podem trabalhar meio período durante os estudos em Montreal e podem solicitar permissão para permanecer no Canadá com o Post Graduation Work Permit, uma permissão de trabalho no país, assegurando o direito de trabalhar em período integral por até três anos após a conclusão do curso de dois anos - totalizando os cinco anos necessários para o pedido de residência permanente.

Os graduados podem até trazer as famílias, com permissão para os cônjuges trabalharem em tempo integral e para os filhos estudarem no sistema de educação do Canadá. A residência permanente está disponível para estudantes e trabalhadores internacionais que desejam fazer do Canadá a sua casa ou seu novo país de moradia permanente.

Governo canadense planeja oferta de residências permanentes

A recuperação econômica é a principal preocupação para um mundo pós-covid 19. Para o Canadá, a recuperação depende da imigração, e o governo planeja oferecer residências permanentes a mais de 1,3 milhão de estrangeiros até o final de 2023.

De acordo com a Belta, Associação Brasileira de Viagens de Idiomas e Educação no Brasil, o Canadá tem sido o principal destino dos brasileiros nos últimos 13 anos. Em 2019, pelo menos 14.560 estudantes brasileiros tiveram um visto de permanência emitido no Canadá, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, segundo dados do Consulado Geral do Canadá no Brasil.

Instituição promove webinário para sanar dúvidas

Para saber mais sobre as oportunidades de estudar no Canadá e como se inscrever para receber bolsas do Trebas Institute, o aluno pode participar de um webinar gratuito em 2 de junho, registrando-se neste link. Camilla Lopes, fundadora da agência de intercâmbio Hi Bonjour, terá a companhia on-line de Haniel Freire do Trebas Institute, com transmissão diretamente do Canadá.