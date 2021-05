Blog PAS Digital promove debate sobre possível adiamento da prova

E EuEstudante

Programa de Avaliação Seriada já foi adiado uma vez neste ano - (crédito: Alvaro Henrique/Esp. CB/D.A Press)

Na próxima segunda-feira (24), no instagram do Blog PAS Digital terá um bate-papo ao vivo, às 20h, para falar sobre as incertezas em relação à data da prova.

O Programa de Avaliação Seriada acontece todo ano, e é um dos métodos de ingresso na Universidade de Brasília. Neste ano, o PAS 2, destinado àqueles que cursam o 2º ano do ensino médio, está programado para ocorrer no dia 20 de junho, e o PAS 1, realizado por aqueles que estão no 1º ano, ocorrerá, até então, no dia 27 do mesmo mês.

A terceira etapa do PAS também havia sido adiada em razão do lockdown, em março. Entretanto, somente as primeiras duas etapas, até agora, ganharam uma nova data.