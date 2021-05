Live sobre corte orçamentário: Unifesp só consegue manter instituição até setembro

AL Ana Luisa Araujo

Aqueles que quiserem, poderão obter certificado da live, basta se inscrever - (crédito: ZAL/Divulgação)

Nesta quarta-feira (26), a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do ABA (UFABC) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) farão uma live para mostrar como o corte no orçamento do Ministério da Educação impactou as instituições.

O evento chamado O orçamento das IFEs em 2021: cortes e impactos no ensino, na pesquisa, na extensão e nos serviços será transmitido pelo canal do Youtube da Unifesp, e começará às 13h.

Na live, falará o coordenador do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das IFES Franklin Matos Silva Júnior (UFSB), que irá passar uma visão sobre como está a situação financeira das instituições.

A gestão da Unifesp em 2021 é difícil não só pelo fato do baixo orçamento, mas porque 13,8% deste valor estão bloqueados sem perspectivas de liberação. Os recursos para o funcionamento da universidade, aqueles para despesas básicas: energia elétrica, água, limpeza, manutenção, vigilância, insumos para laboratórios de graduação, só são suficientes para manter a instituição até setembro.

"Os valores são compatíveis ao exercício de 2009 (nominal), quando a Unifesp não tinha nem um terço dos alunos, bem como as estruturas (prédios, laboratórios, salas de aula, etc) que possui atualmente. Essa redução, claro, implica em consequências nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência. Sem recursos para o básico, o impacto nas pesquisas e produção de conhecimento será enorme. Somente com o tema Covid, há 340 pesquisas cadastradas no Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp. Elas podem ser desaceleradas ou paralisadas", afirma Tania Mara, pró-reitora de Administração da Unifesp e membro do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad).

Ela também fará parte da live, bem como Eduardo Raupp, pró-reitor de Planejamento e Finanças da UFRJ, Mônica Mônica Schröder, pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFABC.



Aqueles que tiverem interesse poderão obter um certificado de participação da live. Basta se inscrever neste link.