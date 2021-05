Centro Universitário FEI abre inscrições para transferência externa

E EuEstudante

A FEI participou da formulação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de engenharia e administração - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Fundação Educacional Inaciana (FEI) está com as inscrições abertas, até dia 8 de julho, para portadores e transferência externa de alunos de outras instituições. Depois do envio dos documentos, por meio do site da FEI, a análise será feita até o dia 23 e os aprovados vão realizar a matrícula até o dia 30 do mesmo mês.



A transferência está aberta para aqueles que estejam cursando graduação em Administração, Ciência da Computação ou Automação e Controle, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica com ênfase Automobilística, Engenharia de Produção, Engenharia Química e Engenharia de Robôs



Para aqueles que tiverem estudado em mais de uma faculdade e solicitarem equivalência de disciplinas terá de apresentar documentação acadêmica de cada uma delas.



Para mais informações, acesse https://portal.fei.edu.br/.



Sobre a FEI



Mantido pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros, o Centro Universitário FEI integra a Rede Jesuíta de Educação e oferece os cursos de Administração, Ciência da Computação e Engenharias. A FEI participou da formulação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia e Administração, propondo conceitos de interdisciplinaridade e empreendedorismo, que fazem com que os alunos tenham uma formação mais ampla e alinhada com as transformações tecnológicas.