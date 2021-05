Kim Kardashian conta que foi reprovada em exame necessário para advogar

E EuEstudante

(crédito: Reprodução / Instagram)

A personalidade da mídia estadunidense Kim Kardashian admitiu que foi reprovada em exame para se tornar advogada. Kim comentou sobre o caso com as irmãs em episódio do reality Keeping Up with the Kardashians.

O exame citado por ela é o “Baby Bar”, exame de admissão aplicado após o primeiro ano de faculdade. Essa prova é necessária no caso da socialite, pois ela faz um programa de quatro anos para concluir a faculdade de direito, em vez dos usuais três anos.

Dos 560 pontos necessários para atingir a nota de corte, a empresária fez 474. No programa, Kim disse que falhou e lamenta ter passado seis semanas seguidas estudando de 10 a 12 horas por dia para o exame. Na época da aplicação, ela chegou a comentar que comprou fraudas para fazer o exame, que dura cerca de sete horas.

A Kardashian pode remarcar o exame, mas ainda não se pronunciou se fez isso ou não. Ela também confessou que o tempo é uma questão complicada pois a preparação faz com que ela não consiga dar a atenção que gostaria aos filhos.