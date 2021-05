UnB abre edital para renovação extraordinária dos auxílios estudantis

IO Isabela Oliveira*

Nesta quinta-feira (27), o Decano de Assuntos Comunitários da Universidade de Brasília (UnB) divulgou edital para renovação extraordinária dos auxílios dos estudantes que não conseguiram efetivar a participação por meio do Edital 007/2021. Agora, os alunos têm a partir desta sexta-feira (28/5) até 10 de junho para confirmarem a continuidade nos programas de assistência estudantil.

Ao todo, 150 estudantes não renovaram a participação nos programas de Auxílio Socioeconômico (PASe), Programa Moradia Estudantil na modalidade Pecúnia (PME-G Pecúnia) e Programa Auxílio Creche (PACreche). Para o decano de Assuntos Comunitários da UnB, Ileno Izídio, esses alunos ou não entraram no sistema ou entraram e não finalizaram o processo corretamente.

A UnB finaliza o semestre acadêmico do segundo semestre de 2021 nesta semana. Segundo o decano, ao fim do semestre, a Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) constatou que uma parte dos estudantes ficou de fora e publicaram um novo edital. “Hoje foi publicado o edital de recadastramento final. O que facilitou para a gente fazer isso foi que apareceu esse problema dos estudantes antes que a gente fechasse o processo de análise de todos os pedidos”, afirma.

Passo a passo para renovar seu auxílio

Para renovar a participação nos programas do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), acesse o Sistema Integrado de Gestão de Atividades (Sigaa). Em seguida vá em “Bolsas”, clique na opção “Solicitação de Bolsas” e por fim no item “Renovar bolsa-auxílio”. Confira o edital completo abaixo ou clique aqui.

Levantamento da DDS mostrou que 150 estudantes não renovaram auxílio em março

Aproximadamente 7 mil estudantes são contemplados por algum dos programas de assistência estudantil da UnB. O Edital 007/2021 teve as inscrições iniciadas em 15 de março até 2 de abril. A pedido dos estudantes, houve a prorrogação do prazo para renovação até 9 de abril.

Devido à migração do sistema da UnB para o Sigaa, o DAC lançou edital em março para que estudantes que optassem em dar continuidade aos programas efetuassem a renovação. Segundo a UnB, semanalmente, a Diretoria de Desenvolvimento Social lançava listas com os nomes dos alunos que ainda não haviam completado o cadastro. Contudo, cerca de 150 alunos não concluíram a renovação do cadastro.

Estudantes reclamam que edital não foi amplamente divulgado

Durante a pandemia, a UnB tem se adaptado ao ensino remoto, por isso Valmir Júnior, 23 anos, voltou para Santos (SP) para poder ficar com a mãe. Ele descobriu que o auxílio tinha sido cortado quando fazia compras no supermercado.

Valmir é estudante de letras-francês na universidade desde o 2º semestre de 2017, mas quer transferência para psicologia. No início, o auxílio socioeconômico ajudou a ter as mínimas condições de uma vida universitária: ter celular e um notebook para estudar.

Atualmente, o dinheiro tem feito a diferença para ajudar em casa. Em Santos, ele mora na periferia da cidade com a mãe, que é diarista. “Durante a pandemia ou ela tem sido dispensada ou tem reduzido a carga horária. Ela também é cabeleireira, mas as pessoas que ela atende também são pobres”, conta Valmir. “A gente precisa desse dinheiro.”

Valmir também argumenta que como o estudo socioeconômico tem validade por 10 semestres, ele não achava que era necessário fazer uma renovação para algo que já é comprovado que os estudantes precisam. Mesmo assim, ele considera que o fato de não estar imerso em grupos e não ter redes sociais também influenciou para que não ficasse sabendo da obrigatoriedade do processo.

“Pelo menos o meu estudo socioeconômico vai até 2022, não faz o menor sentido fazer renovação para algo que a gente recadastrou em menos de seis meses. Eu realmente não esperava e não foi numa época que a gente precisava entrar no Sigaa, como matrícula”, observa. “É complicado porque querendo ou não a gente vai ficar um mês sem receber.”

Para Filipe Everton, 23, o fato de ter se desligado das redes sociais durante a pandemia também influenciou para que ele não ficasse sabendo da obrigatoriedade da renovação. “Eu acreditava que a renovação era para aqueles que estavam com o prazo de estudo vencido”, disse. Ele, então, teve que pedir ajuda para parentes e usar cartão de crédito para conseguir pagar o aluguel.

Ele foi contemplado com o auxílio moradia, desde que entrou na UnB, na modalidade pecúnia. Com isso, recebe R$ 530 e divide uma kitnet com um amigo. O estudante do 6º semestre de medicina explica que o auxílio é fundamental para se manter no curso. A família mora em Luziânia (GO) e para de deslocar todos os dias de lá para a UnB seria cansativo.

“Eu teria que acordar às 4h50 da manhã para conseguir chegar na UnB. Às vezes, eu tinha aula até 20h e chegava em casa até meia noite. Acabava que eu chegava com sono, tentava render de manhã durante as aulas, mas não tinha dormido direito”, relata Filipe.

A partir de amanhã, ele conta que vai entrar no Sigaa e fazer todo o processo de renovação e encaminhar tudo para a DDS. “Na hora que eu abrir [o Sigaa] vou tirar print de todas as etapas, mandar para o DDS mostrando que eu fiz todas as etapas necessárias para, caso tenha algum erro, eles falarem que foi erro, porque várias pessoas tiveram problema de não ter sido aprovado”, reitera.

Segundo decano de Assuntos Comunitários da UnB, Ileno Izídio, toda semana a DDS divulgava a lista com os alunos que tinham feito a renovação e os universitários poderiam checar e entrar em contato por e-mail para descobrirem qual o problema, caso a renovação não tivesse sido concluída. Ele também reforça que o prazo final da primeira renovação foi prorrogado duas vezes.

“O que nós fizemos enquanto universidade foi reabrir o sistema, porque o prazo de trabalho interno não acabou. Agora, vai depender da mobilização dos estudantes. Nós não podemos ficar eternamente com o sistema aberto, nós não fechamos a folha de pagamento para o mês que vem. Não posso deixar de pagar os demais pelos outros que não se inscreveram”, argumenta.

Mudança no sistema de gestão veio para trazer rapidez e transparência

Em nota, a assessoria de comunicação da UnB explicou que no final de 2020, teve início a migração do módulo da assistência para o novo sistema de gestão de dados acadêmicos da universidade, o Sigaa. A mudança inclui a renovação do cadastro dos estudantes no novo sistema, conforme edital publicado em fevereiro.

A adoção do sistema vem sendo feita desde 2018 pela Universidade. Segundo a UnB, os programas anteriormente utilizados eram antigos e estavam sob risco de se tornarem obsoletos. Além disso, vários deles só funcionavam na rede da UnB, o que seria uma barreira durante o período de isolamento: muitas pessoas teriam que se deslocar aos câmpus para executar as atividades.

“O Sigaa é utilizado por mais de 40 instituições de ensino do país. Suas funcionalidades permitem mais rapidez, controle e transparência no uso dos recursos públicos e na gestão de informações acadêmicas”, declarou a instituição, em nota.



