Inscrições para 2º fase do Revalida 2020 começam nesta segunda (31)

(crédito: Pixabay / Pexels)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep) abre inscrições para a 2ª fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020 nesta segunda-feira (31) às 18h. Candidatos têm até sexta-feira (4) para realizarem as inscrições por meio do sistema Revalida.



As provas serão aplicadas em 10 e 11 de julho em 13 cidades. São 2.490 vagas no seguintes municípios: 360 vagas em Salvador (BA); 180 em São Luís (MA), Teresina (PI), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belém (PA), Campina Grande (PB), Maceió (AL), Vitória (ES), Uberlândia (MG) e Campo Grande (MS); e 150 para São Paulo (SP).



Também inicia hoje o período para solicitar atendimento especializado. Podem pedir esse serviço, participantes com alguma necessidade especial, como: baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, surdocegueira, deficiência intelectual, dislexia, déficit de atenção, autismo, discalculia, gestante, lactante, idoso, sabatista e outras condições especiais.

Nesta 2ª fase, os participantes vão realizar atividades voltadas para as áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).