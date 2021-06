MEC disponibiliza mais nove serviços digitais no portal Gov.br

E EuEstudante

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia disponibilizaram nove serviços digitais que podem ser acessados pelo portal Gov.br, o atendimento é direcionado às Instituições de Educação Superior (IES). Representadas pelo seu procurador institucional (PI) ou pelo auxiliar institucional (AI), elas podem solicitar o atendimento no sistema e-MEC.

Os serviços ao dispor das instituições são: alteração de denominação de curso, no caso de instituição de ensino superior estadual ou militar; alteração de endereço; atualização de dados da mantenedora; correção de dados de curso de graduação em conformidade com ato publicado; inclusão de nome de curso experimental; inserção ou a correção de dados de ato regulatório de IES ou curso de graduação; saneamento de curso, no caso de curso presencial idêntico a outro da instituição; vinculação de cursos de graduação bacharelados/licenciaturas interdisciplinares; vinculação de cursos de graduação à respectiva área básica de ingresso (ABI).

O objetivo da automatização do serviço é para a prestação de um melhor atendimento por reduzir a burocracia e simplificar o acesso. Além disso, o tempo de espera é menor.

Por os serviços estarem disponíveis no Gov.br, ele é integrado ao login único do Governo Federal, é permitido se obter avaliação da sociedade para ajustes e melhorias, além de todos os atendimentos poderem ser acompanhados pelo cidadão de forma transparente. Os serviços fazem parte do rol de assistência automatizada da Secretaria de Regulação de Educação Superior (Seres), com isso, sobe para 13 os atendimentos digitais da secretaria. Há também a previsão de se automatizar mais de 27 serviços.