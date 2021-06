IESB está com inscrições abertas para bolsas de estudos de graduação

E EuEstudante

(crédito: Nguyen Dang Hoang Nhu/ Unsplash)

O Centro Universitário IESB recebe até 9 de junho inscrições para concorrer às bolsas de estudo. Os interessados em fazer o ensino superior com o auxílio devem se registrar no site da instituição. Serão distribuídas 80 bolsas entre todos os cursos de graduação presencial, híbrida e EAD, ou seja, um aluno aprovado de cada curso receberá o benefício.

No ato da inscrição, os interessados podem selecionar somente uma opção de curso. A bolsa será concedida ao candidato classificado em 1º em cada graduação na prova do Concurso de Bolsas. Estudantes que possuem vínculo acadêmico com a instituição não podem se inscrever, apenas, aqueles que, caso aprovados, cursarão o primeiro semestre da graduação no período letivo 2021/2.

As provas serão on-line e o candidato deve agendar para 12 ou 13 de junho no horário que for melhor para ele. No dia 11, o inscrito receberá um e-mail com as instruções de acesso ao exame.

O resultado da 1ª chamada será divulgado em 16 de junho no site do IESB. Os aprovados devem efetivar a matrícula até o dia 21 de junho. O benefício ficará vigente durante a graduação e inclui as renovações de matricula, desde que seja respeitado as condições de manutenção da bolsa.

Além disso, o concurso oferecerá a oportunidade dos candidatos em ingressar no centro universitário pelo programa Desconto Mérito IESB. O inscrito que não conquistar a bolsa integral, de acordo com o desempenho, poderá se matricular com descontos de até 55% nas mensalidades. No entanto, o benefício é somente para estudantes dos cursos presenciais.