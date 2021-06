FGV recebe inscrições para preenchimento de vagas remanescentes

E EuEstudante

(crédito: Ekrulila / Pexels)

A Fundação Getulio Vargas (FGV) está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso para preenchimento de vagas remanescentes na graduação. Podem participar portadores de diploma de ensino superior e estudantes de outras instituições por transferência externa. Inscrições e mais informações pelo site.



A seleção dos candidatos será feita por meio da análise do Histórico Escolar e escrita de redação. A FGV vai fazer, ainda, uma entrevista virtual com os candidatos.



Em Brasília, há vagas disponíveis para o curso de administração pública, da Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG-FGV). Candidatos podem se inscrever até 25 de junho.



No Rio de Janeiro, as inscrições terminam no dia 7 de junho. Há 95 vagas para Administração (15 vagas), Direito (20), Ciências Econômicas (20), Ciências Sociais (15), Matemática Aplicada (10) e Ciência de Dados e Inteligência Artificial (15).



Para São Paulo, as inscrições estão abertas para os cursos de Administração e de Relações Internacionais, da Escola de Relações Internacionais. As inscrições vão até 11 de junho.



Os candidatos que pretendem ingressar por transferência interna só poderão realizar a etapa de pré-matrícula se comprovarem a conclusão de, no mínimo, um período letivo na instituição de origem, com aproveitamento igual ou superior a 75% das disciplinas cursadas. Cursos realizados ou em andamento no exterior devem ser reconhecidos no país de origem, na forma da legislação em vigor, na mesma área ou em áreas afins dos cursos oferecidos pela FGV.



Para os portadores de diploma de curso superior, em caso de diploma de graduação obtido em instituições de ensino no exterior, o documento deverá ser consularizado pela representação do Brasil no país de origem do diploma, ou apostilado, conforme a Convenção de Haia, e apresentado com a tradução juramentada.