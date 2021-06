Estudantes do IFB têm filme selecionado para o festival Anim!arte

E EuEstudante

Festival está em sua 16ª edição - (crédito: Obregonnia Toretto/Reprodução)

O filme criado pelos estudantes Igor Barreto, Otni Masai, Rogério Miranda e Thainá Ferreira do Instituto Federal de Brasília, Campus Recanto das Emas, foi um dos selecionados no Anim!arte, sob a coordenação do professor Fernando Gutiérrez, do curso de Audiovisual.



O projeto ainda participa da seleção de mais três outros festivais: o Animatiba, o Festival de Animação de Curitiba e a Mostra Múmia de Minas Gerais. O curta "Traço" fala de saneamento básico e desenvolvimento consciente da preservação ecológica e integra seleção de uma das cinco categorias do evento dedicadas a filmes com teor ambiental e que ainda foram agrupados em seções profissionais.



Você pode conferir o curta metragem brasiliense na 16ª edição do Anim!arte — categoria Estudantes Brasileiros Maxi!



O curta "Traço" é um dos 49 títulos que podem ser conferidos gratuitamente, tanto por estudantes de audiovisual quanto por profissionais da área, no site, disponível até 13 de junho.