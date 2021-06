UCB amplia programa de inovação para todo o país

E EuEstudante

A plataforma oferecida irá viabilizar a comunicação, gestão e implantação de ideias - (crédito: Pexels/Reprodução)

Uma das mais tradicionais redes de ensino do país completa 50 anos e lança programa em parceria com a AEVO, a União Brasileira de Educação Católica (Ubec), associação que administra a Universidade Católica de Brasília (UCB) e centros de ensino do nível básico ao nível técnico e superior, reforça a missão de impulsionar a inovação no país. Pioneira na adoção do ensino a distância, a instituição vai celebrar a data com o lançamento do programa de inovação, chamado “Progride” (Programa de Inovação e Ideias).



Mais de 2.500 profissionais e cerca de 23 mil alunos serão impactados pelas atividades da Agência de Inovação e Novos Negócios, que ganhou o nome de “IDE”. O objetivo é ampliar uma iniciativa que começou em 2019, na Universidade Católica de Brasília (UCB), e trouxe diversos resultados positivos para a instituição. Agora, um único programa de inovação será estendido para todas as unidades que pertencem à rede da Ubec – formada por quatro centros de ensino superior (no Distrito Federal, em Minas Gerais, Pernambuco e Tocantins) e três escolas de ensino básico, fundamental, médio e técnico.



Para possibilitar a implantação do programa, bem como garantir o sucesso da empreitada, a Ubec fechou parceria com a AEVO, uma empresa brasileira de tecnologia para a gestão da inovação, criada com o objetivo de transformar culturas corporativas no Brasil e no mundo.

A plataforma oferecida irá viabilizar a comunicação, gestão e implantação de ideias, permitindo que colaboradores contribuam de forma estruturada com sugestões e oferecendo ainda a conexão com uma base de 15 mil startups.