Estudantes com vistos válidos continuam proibidos de viajar para a Alemanha

GB Gabriel Bezerra*

Alemanha não quer brasileiros em solo alemão, porque o coronavírus não está contido no Brasil - (crédito: Ingo Joseph/Reprodução)

Depois de terem a sua entrada barrada, com o fechamento da fronteira alemã para brasileiros ao longo deste ano, 117 pessoas se reuniram em um grupo de WhatsApp para juntar relatos e tentar enviar para as autoridades do país. Os integrantes, entre eles universitários e cientistas, têm os vistos de entrada para a Alemanha aprovados, mas não puderam ir ao país devido às medidas de proteção impostas pelo governo para combater a transmissão do Covid-19.

Em 30 de janeiro ocorreu o fechamento. O objetivo foi "proteger a população alemã”, segundo o ministério da Saúde alemão em um documento obtido pela agência AFP.



Após a reunião dos membros do grupo, foram recolhidos 66 relatos pessoais via GoogleForms daqueles que apesar de terem os vistos de longa duração para cientistas, estudantes, ‘au pair' e trabalhadores voluntários, não puderam adentrar no território. Nessas narrativas, estão presentes também as datas de solicitações da permissão e também a de início da atuação em seus respectivos empregos e universidades.





Junto a esses dados, estão pequenos resumos das trajetórias desses estudantes e cientistas, que por conta do impedimento, tiveram que esperar uma resposta do governo europeu.

“Meu contrato de trabalho foi prorrogado diversas vezes e agora a minha chefe falou que se eu não estiver em meados de agosto na Alemanha ela irá cancelar a minha vaga, pois não tem como continuar as prorrogações”, diz um dos relatos.



O documento com as narrativas foi enviado por e-mail para a Embaixada da Alemanha no Brasil, mas até o presente momento, os organizadores do movimento não obtiveram retorno.



Resposta das entidades



Para tentar reverter a situação, a ideia dos integrantes foi contactar diplomatas alemães para conseguir alguma medida legal que permitisse a emigração. No dia 5 de maio, uma carta do deputado Thomas Hitschler do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) dizia que o Brasil era uma área com uma variante do vírus desde 19 de janeiro de 2021. Na carta, o político afirma também que "infelizmente, a política do Brasil não garante que estejamos próximos de uma volta à normalidade”.



No dia 16 de maio, os membros do coletivo enviaram uma carta para a Embaixada da Alemanha de Brasília pedindo por algum auxílio que pudesse possibilitar a ida dos estudantes e cientistas, mesmo com a presença das sanções.



Nove dias depois, em 25 de março, uma carta em nome do embaixador Heiko Thoms não alimentava as esperanças dos jovens e afirmava que o objetivo principal do governo alemão era o de "proteger a população da entrada de variantes que ainda não estão disseminadas no país.”



Em entrevista ao Eu, Estudante, a Embaixada da Alemanha em Brasília disse que um relatório sobre os pedidos de entrada foi enviado para o governo alemão em Berlim. Para Joachim, a situação gera opiniões diversas. “Por um lado há um interesse justificado dos alemães em proteger os seus habitantes, mas por outro, é necessário haver um fluxo de pessoas entrando nos dois países.”, disse.



Segundo o assessor, cabe ao governo da Alemanha tomar uma decisão que permita a entrada dos brasileiros no país. Schemel afirma também que não há uma previsão de quando essa decisão possa ser ratificada, devido ao andamento da pandemia em solo brasileiro.



Planejamentos interrompidos



Luísa é graduada em sociologia e tem a língua alemã como um dos seus principais hobbies, o que a motivou a ir para a cidade de Dortmund pelo período de 1 ano para ser “au pair”, um vínculo empregatício onde uma estrangeira divide o tempo entre os estudos da língua e cultura local e também com o trabalho de cuidados infantis por 30 horas semanais.



A jovem planejou a sua ida durante todo o ano de 2019, e iria retirar o seu visto para a Alemanha em abril deste ano, porém, devido ao fechamento das fronteiras do país, ela não pode retirar o documento e espera por uma nova decisão para poder ir até o seu novo trabalho, que já está formalizado com uma família residente na cidade alemã. “Precisamos pressionar de alguma forma, e procuramos os veículos de imprensa para poder conseguir algum espaço para mostrar esse nosso drama”, afirma.



Luísa observa também que as fronteiras brasileiras não estão fechadas para alemães, inclusive para turismo, mesmo com a presença das variantes de Covid-19. “Os aviões que estão saindo daqui estão cheios de alemães e nós não podemos ir com eles”, observa.



Prejuízos financeiros



Uma universitária de língua alemã que deseja não se identificar, planejava desde o início da sua graduação realizar um intercâmbio na Alemanha, onde conseguiu uma bolsa de estudos por mérito, que é destinada aos melhores alunos de um curso.



A estudante comprou a passagem no valor de 4 mil reais para o dia 23 de março deste ano, e uma semana antes, a Alemanha fechou novamente as fronteiras.



O intercâmbio dos outros estudantes foi cancelado, exceto os daqueles que já estavam na Alemanha no momento da proibição. A jovem, que estava na Inglaterra, mandou um e-mail para as autoridades alemãs pedindo para ir ao país, já que não estava no Brasil, mas mesmo assim não conseguiu a permissão.



Em razão disso, a instituição de ensino em que a jovem estuda em São Paulo considerou que ela havia “desistido do intercâmbio”, e ordenando que ela devolvesse toda a quantia financeira da bolsa de intercâmbio em que foi contemplada. Isso causou um grande prejuízo, uma vez que ela havia comprado as passagens e também custeado um aluguel na Alemanha.



A estudante somente conseguiu recuperar o direito de utilizar a sua bolsa de estudos em abril deste ano, porém, o país europeu havia novamente fechado as fronteiras e o semestre letivo na sua universidade estrangeira já tinha começado. A aluna deve estar em solo alemão até o final do mês de julho, caso contrário, terá a sua bolsa cancelada novamente e perderá a oportunidade de realizar o seu intercâmbio.



A jovem que acompanha as aulas da instituição alemã de forma virtual durante as madrugadas, lamenta a decorrente perda do seu sonho.“É estudo, carreira, é aquilo que você planejou desde o começo e está sendo impedido de uma maneira que não há nenhuma chance”, lamenta.

*Sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo