DCE da UnB convoca assembleia para discutir atuação em manifestação

(crédito: Gabriel Bezerra/Divulgação)

Nesta quinta-feira (17), às 18h30, está previsto para ocoorrer uma assembleia geral dos estudantes da Universidade de Brasília (UnB). O objetivo do evento é organizar a mobilização presencial que ocorrerá na manhã do próximo sábado, 19 de junho, no centro da capital federal.



O ato foi convocado na manhã de hoje (16) pelo Diretório Central da instituição em sua página do Instagram, e ocorrerá de forma remota na plataforma de reuniões de vídeo Zoom.



Essa será a segunda vez em três semanas que um encontro coletivo dos alunos da UnB será feito para programar meios de protesto presenciais contra o governo federal. No dia 27 de maio, o Diretório convocou uma conferência remota para planejar os atos que foram realizados no dia 29 do mesmo mês, e que reuniu universitários e representantes políticos e sociais na Esplanada dos Ministérios.



Em nota oficial, o Diretório Nacional dos Estudantes da Universidade de Brasília (DCE-UnB) reforça a importância dos estudantes em participar das próximas ações que serão discutidas nos próximos dias. “A presença e a mobilização dos estudantes se faz essencial neste momento, e como setor expressivo e relevante da vanguarda social, cabe-nos cumprir essa tarefa”, afirma o Diretório.



Os links para ingressar na assembleia geral serão disponibilizados em breve pelas mídias sociais da organização estudantil e também em grupos compostos por integrantes da instituição.



Confira a nota oficial do Diretório: